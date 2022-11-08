برلمانية أوروبية: المصالح التجارية لميلوني أكبر من حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت برلمانية أوروبية عن الاقتناع بأن المصالح التجارية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أكبر من حقوق الإنسان.

وغداة اللقاء الذي جمع ميلوني في شرم الشيخ أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كتبت عضو البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، أليسّاندرا موريتّي، في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، أنه “بالنسبة لحكومة ميلوني، المصالح التجارية تمتلك ثقلاً يتجاوز ذلك الخاص باحترام حقوق الإنسان”.

وأشارت موريتّي إلى أن “في مصر، إضافة إلى قضيتي الباحث الشاب جوليو ريجيني والناشط الحقوقي باتريك زكي، أضيفت منذ أيام اعتقالات جماعية وانتهاكات للحريات”، واختتمت بالقول: “نعم للحقيقة والعدالة.. لا للتستر والنفاق”.