تاياني: الهجرة ليست مسألة أمنية حصرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى أزمة تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلاده الجنوبية، نوه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأنه بالنسبة لعدد السكان “سيكون هناك ما يقرب من 3 مليارات أفريقي في عام 2050 وإذا لم نتدخل الآن في مكافحة تغير المناخ وضد الإرهاب والجوع والمرض، وإذا لم يكن هناك نمو اقتصادي، فسنجد تدفقات هجرة لن نكون قادرين على وقفها”. وقال، في مقابلة مع صحيفة إيطالية اليوم الثلاثاء “حتى الإمبراطورية الرومانية لم تكن قادرة على وقف التدفقات القادمة من الشرق. إنها ليست مجرد مسألة أمنية، إنها قضية استراتيجية ومن الجيد أن نتخذ إجراءات قوية حيالها ونجد حلولا”.

وفي إجابة على سؤال حول إعلان روسيا أنها تريد فتح سفارة في ليبيا ورغبة موسكو في ملء الفراغ الأوروبي في طرابلس الغرب، قال تاياني “تعمل روسيا والصين وتركيا لمصالحها الخاصة وعلينا أن نعمل من أجل مصالحنا ومصالح إفريقيا. هناك سياسة إيطالية للتعاون التنموي وسياسة متماثلة من قبل دول أخرى، لكنني أعتقد أن جميع الدول الأوروبية بحاجة إلى التنسيق بشكل أفضل. علاوة على ذلك، فإن الإيطاليين هم سفراء ممتازون لأوروبا في إفريقيا وبوسع إيطاليا أيضًا أن تلعب دورًا لأوروبا” بهذا الصدد.