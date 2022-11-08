مسؤول فاتيكاني: الحوار والاحترام المتبادل والأخوّة والسلام جلّ تركيز البابا في البحرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مسؤول فاتيكاني، أن الحوار، الاحترام المتبادل، الأخوّة والسلام عناصر نالت جلّ تركيز البابا فرنسيس خلال زيارته لمملكة البحرين.

وفي أعقاب الزيارة الرسولية التي اختتمت الأحد الماضي، أجرى موقع (فاتيكان نيوز) الإلكتروني مقابلة مع عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو غيكسوت، الذي رافق البابا في زيارته، والذي أوضح أن الحبر الأعظم شاء أن يسلط الضوء على أربعة مفاهيم رئيسة هي: الحوار، الاحترام المتبادل، الأخوّة والسلام، مؤكدا أنه إذا أردنا فعلا أن نسير في دروب السلام لا بد من الاستمرار في تعزيز تلك القيم الأساسية.

ورأى الكاردينال غيكسوت أن المفاهيم الأربعة شكلت محور الزيارة الرسولية التاسعة والثلاثين للبابا فرنسيس والتي قادته إلى مملكة البحرين، وُصفت بالتاريخية وكانت الثانية له إلى منطقة الخليج بعد زيارة الإمارات العربية المتحدة في عام ٢٠١٩. وعبر نيافته عن ارتياحه إزاء نمو العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على أهمية الحوار.

وقال المسؤول الفاتيكاني إن نتائج الزيارة إلى البحرين، كأي زيارة أخرى، إيجابية للغاية، ولفت إلى أنها تكتسب أهمية كبرى لأن المسألة تتعلق بمنطقة تعاني من حروب وصراعات ورفض للآخر وإقصائه. كما أن اللقاء المسكوني كان هاماً جداً فضلا عن اللقاء مع أعضاء مجلس الحكماء المسلمين. وأضاف: أعتقد أن الزيارة كانت مطبوعة بالحوار المنفتح والبسيط وبالعلاقات العائلية والأخوية، تماما كما يحب البابا فرنسيس.

وردا على سؤال بشأن آفاق الحوار مع الإسلام، قال عميد دائرة الحوار بين الأديان إنه لم يطرأ أي جديد على هذا الصعيد، بيد أن الحوار مستمر واللقاءات التي أجراها البابا في البحرين تشكل استمرارية للحوار بين المسيحيين والمسلمين.

ولفت نيافة الكاردينال في هذا السياق إلى اللقاء مع مجلس حكماء المسلمين، والذي تبينت خلاله رغبة هذه المؤسسة الشهيرة والهامة بالاستمرار في تعزيز الحوار والتعاون في مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على الجماعة الدولية، وتساهم في خلق منصة للوحدة ضمن التنوع. وتحدث أيضا عن رغبة في تعزيز الحوار داخل الديانتين والحوار المسكوني وبين مختلف مكونات المجتمع، لاسيما ضمن العالم الإسلامي. وذكّر برسالة شيخ الأزهر الذي أبدى استعداده وأطلق نداء منفتحاً كي يتحقق التقارب السني الشيعي داخل العالم الإسلامي.

في سياق حديثه عن الحوار المسكوني، أشار الكاردينال غيكسوت إلى وجود بطريرك القسطنطينية المسكوني في البحرين بالتزامن مع زيارة البابا وقال إن حضوره يشكل علامة متجددة للصداقة والشركة مع البابا، وكان شهادة في بناء عالم ينعم بالصداقة والأخوة. وأكد نيافته أنه ثمة حاجة أيضا إلى حوار مسيحي – مسيحي، على غرار الحوار داخل العالم الإسلامي، معتبرا أن العلاقة بين البابا والبطريرك برتلماوس تعطي دفعاً في هذا الاتجاه.

في ختام حديثه، عاد الكاردينال غيكسوت ليسلط الضوء على المفاهيم الأربعة التي طبعت زيارة البحرين وهي: حوار، احترام متبادل، أخوّة وسلام. وقال: إذا أردنا فعلا السير في دروب السلام لا بد من الاستمرار في تعزيز الحوار والاحترام المتبادل فضلا عن الأخوّة التي تحدثت عنها “وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك” التي وقعها البابا وإمام الأزهر في أبو ظبي وألهمت البابا فرنسيس على كتابة رسالته العامة Fratelli Tutti.