إيطاليا: زيادة المعاشات التقاعدية المدفوعة خارج البلاد بـ45.1٪ في 3 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشف تقرير إحصائي إيطالي، أن هناك طفرة في المعاشات التقاعدية المدفوعة لمواطنين انتقلوا للعيش في الخارج.

وورد في النسخة الجديدة لتقرير “إيطاليون في العالم”، الذي تعدّه مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين وتم تقديمه في روما الثلاثاء، أن “في السنوات الثلاث 2019-2021، ازدادت المعاشات التي تم إلغاؤها داخل البلاد بنسبة 8.2٪”، بينما “كانت الزيادة في المعاشات المدفوعة في الخارج في الفترة نفسها، بنسبة 45.1٪”.

وقال التقرير إنه بالتفصيل، “ارتفعت نسبة المعاشات المدفوعة في أوروبا، والذي تمس البلاد بشكل أقرب، بنسبة 1.5٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020″، لكن “الأمر الأكثر إثارة للاهتمام يتعلق بالنمو القوي في المعاشات التقاعدية المدفوعة في أمريكا الوسطى وآسيا وأفريقيا، بنسب 48٪، 33٪ و26٪ على التوالي، والتي تحدد من ناحية، بترك مهاجرين لإيطاليا، بعد استحقاقهم للمعاش التقاعدي، واتخاذ قرار العودة إلى بلدهم الأصلي”.

وأضاف تقرير مؤسسة (ميغرانتِس) أنه “من ناحية أخرى، تتحد الزيادة بأولئك الذين يختارون تكريس مهاراتهم ومعارفهم ومهاراتهم المكتسبة في بلدنا، لأسواق العمل الجديدة، عدا من يقرر البقاء هناك بشكل نهائي، لاندماجه في هذه الأثناء في المكان الذي انتقل إليه”، مبيناً أن “في هذه المناطق القارية، ازادت جميع الأرقام، سواء على المستوى الخمسي أم مقارنة بعام 2020 وحده”.

وذكر التقرير، أنه “على العكس من ذلك، هناك انخفاض حاد في عدد المعاشات التقاعدية المدفوعة في أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا لهذا العام أيضًا. في الأولى، مقارنة بعام 2020، انخفض عدد المعاشات بنحو 7٪، في أوقيانوسيا بنسبة 3٪”، أما “في أمريكا الشمالية، فقد كان التراجع بنسبة 5٪”.