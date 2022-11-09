ميلوني: الحرية قيمة تأسيسية للهوية الإيطالية والأوروبية والغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “الذكرى السنوية لسقوط جدار برلين، حدث رمزي لتحرير الدول المضطهدة، كما يجسد أمل الديمقراطية بالنسبة للسكان الذين ما يزالون مضطهدين من قبل الأنظمة التوتاليتارية”.

وفي رسالة فيديوية لمناسبة ذكرى سقوط الجدار ويوم الحرية، أضافت ميلوني، أن “الحرية هي القيمة الرئيسية التي تقوم عليها ديمقراطيتنا، وهي جسم مضاد ضد كل إغراءات التوتاليتارية”، كما أنها “القيمة التأسيسية للهوية الإيطالية، الأوروبية والغربية، التي لا يتعين علينا عدم نسيانها فحسب، بل من واجبنا الاحتفال بها كل يوم”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، “يُعدّ مفترق طرق في التاريخ بالنسبة لأوروبا والغرب والعالم أجمع”. إن سقوط الجدار “يشير إلى تقهقر الشيوعية السوفييتية والأنظمة الشمولية التي داست على قيم وحقوق الديمقراطيات الغربية التي نميل اليوم خطأً، إلى اعتبارها أمراً مفروغاً منه”.

وخلصت رئيسة الوزراء موضحة، أن “قوة ديمقراطياتنا ورسوخها، أصبحا ممكنان مع نهاية تلك الأنظمة التوتاليتارية، وبتضحية أولئك الناس الذين ناضلوا للسماح لنا بالعيش في عالم حر”.