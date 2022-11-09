باريس: “سلوك إيطاليا غير مقبول” إزاء سفن الانقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ قالت سلطات باريس، إن سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، والتي تحمل على متنها 234 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر المتوسط، “ينبغي استقبالها في إيطاليا”، طبقا لما ينص عليه القانون البحري الدولي.

وفي تصريحات صحافية الأربعاء، وصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، موقف الحكومة الإيطالية بأنه “غير مقبول”، وأوضح أن فرنسا تأمل “طالما كانت السفينة لا تزال في المياه الإقليمية الإيطالية، أن تلعب سلطات روما دورها وتحترم التزاماتها الأوروبية”.

وخلص فيران الى القول: “لن يسمح أحد لهذه السفينة بأن تتعرض لأدنى قدر من المخاطر”، مؤكدا أن “السلطات الفرنسية تراقب تطور أوضاع ركاب السفينة لحظة بلحظة”.