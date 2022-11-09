روما تستضيف اجتماعا لأمن الناتو السيبراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أن مقر وزارة الخارجية في روما سيستضيف في يومي 9 و 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري (مؤتمر حلف شمال الاطلسي لتعهدات الدفاع الإلكتروني 2022) ينعقد على مستوى الممثلين الدائمين، بتنظيم من جانب إيطاليا والولايات المتحدة ودعم من الطاقم الدولي للحلف.

وأشارت المذكرة الصادرة في روما بهذا الصدد، بأن الحلفاء أكدوا في قمة مدريد في حزيران/يونيو المنصرم، على أن تعزيز القدرة على الصمود هي “مسؤولية وطنية والتزام جماعي”، متعهدين “بتسريع تطوير جميع القطاعات، بما في ذلك عن طريق زيادة المرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة”.

كما ذكّرت بأن “قمة مدريد أقرت بأن أمن الطاقة يمثل أولوية قصوى”، و”قرر الحلفاء، على أساس طوعي وباستخدام الموارد الوطنية، بناء وممارسة قدرة افتراضية على الاستجابة الإلكترونية السريعة لمواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة الهامة”.

وأضافت مذكرة وزارة الخارجية: “سلطت حرب روسيا غير المبررة وبدون دوافع ضد أوكرانيا الضوء مرة أخرى على التأثير الساحق للبعد السيبراني على أمننا وضرورة الاستعداد السيبراني”، وسيركز مؤتمر روما على “المرونة والاستعداد والاستجابة للتهديدات السيبرانية للبنية التحتية الحرجة”.

وسيناقش اليوم الاول الركائز الأساسية التي تقوم عليها جهود الناتو لمواجهة التهديدات الإلكترونية: تحليل التهديدات والمرونة والاستجابة. وسيجتمع في اليوم الثاني قادة وخبراء علم الإنترنت الوطنيون معًا في لجان لمناقشة حماية قطاع الطاقة من التهديدات الإلكترونية.