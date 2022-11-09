ميلوني تدافع عن حظر بقاء سفن المنظمات غير الحكومية بالمياه الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني عن قرار حكومتها بشأن الحظر المفروض على سفن المنظمات غير الحكومية المحملة بالمهاجرين من البقاء في المياه الإيطالية.

وقالت زعيمة الحكومة اليمينية في لقاء الأربعاء مع برلمانيي حزبها (إخوة إيطاليا) “تمتثل الحكومة الإيطالية لجميع الاتفاقيات الدولية وحظر سفن المنظمات غير الحكومية من البقاء في المياه الإيطالية بعد الموعد النهائي اللازم لضمان عمليات الإنقاذ والمساعدة للأفراد الهشّين، له ما يبرره وشرعيته”.

وأضافت ميلوني “على متن هذه السفن لا يوجد ناجين من الغرق، بل مهاجرون: لقد صعدوا إلى هذه السفن في مياه دولية منتقلين من وحدات بحرية أخرى والسفينة التي تولت مسؤوليتهم مجهزة لاستيعابهم ولتلبية جميع احتياجاتهم”.