ميلوني: ما تلقينا من احترام واهتمام دحض رواية اليسار عن إيطاليا معزولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن حكومتها “قدمت بالفعل في هذين الأسبوعين الأولين إشارات مهمة دحضت تنبؤات ورواية اليسار المناهض لإيطاليا الذي تحدث عن حكومة معزولة بقيادة حزب إخوة إيطاليا” على الساحة الدولية.

وقالت ميلوني، في لقاء الأربعاء مع برلمانيي حزبها “هذا ليس هو الحال وقد رأينا ذلك: لقد تم الترحيب بنا في بروكسل باحترام وبالاهتمام اللازم بدولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي. وعندما يتوفر الاحترام يوجد أيضًا استعداد للتوصل إلى حلول مشتركة”.

وأضافت رئيسة الوزراء: “لقد رأينا أن هناك قدرًا كبيرًا من الاهتمام والفضول والرغبة في معرفة الخط الذي تنوي إيطاليا اتخاذه” في المؤسسات الأوروبية ببروكسل.

كما تحدثت ميلوني عن “اهتمام واحترام ورغبة في الاستماع إلى إيطاليا أيضًا في قمة (كوب 27)” بمدينة شرم الشيخ المصرية، وقالت “ستكون قمة مجموعة العشرين في بالي الموعد التالي: نريد أن تحتل إيطاليا دورا مركزيا بالساحة الدولية ونعمل من أجل ذلك”.