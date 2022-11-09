تاياني: إيطاليا احترمت وطبقت القوانين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أن “إيطاليا احترمت وطبقت القوانين”، في إشارة إلى أزمة المهاجرين الأخيرة.

وقال تاياني، في حديث مع صحفيين في أمستردام الأربعاء حيث يرافق الرئيس سيرجو ماتّاريلا خلال زيارته لهولندا، “هذا أمر أساسي بالنسبة لنا، وهو إنقاذ الأرواح واحترام القوانين”.

ولكن، رئيس الوزراء الأسبق السيناتور ماتيو رينزي انتقد موقف الحكومة الجديدة، وكتب في تغريدة على منصة (تويتر) “المهاجرون في النهاية هبطوا جميعًا. لذا، لقد قدمت حكومة ميلوني عرضًا قاسيًا وعديم الفائدة. إدارة الهجرة مشكلة حقيقية في جميع أنحاء العالم ونحن على استعداد للحوار بشأنها في البرلمان”.

وأضاف رينزي المحسوب على تيار الوسط، بنبرة ساخرة “لكن إذا كانوا يعتقدون (في تيار اليمين) أنهم ما زالوا في حملتهم الانتخابية، فأتمنى لهم أطيب التمنيات”.