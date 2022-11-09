فون دير لاين: أوروبا على استعداد لفصل الشتاء، برغم خفض روسيا لـ80% من الإمدادات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا “قطع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين 80% من صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، ولكن في ثمانية أشهر فقط، تمكنّا من استبدال معظمها بأكثر من ضعف وارداتنا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة”.

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي، في كلمتها الأربعاء أمام جلسة عامة مصغرة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، “من 22 مليار متر مكعب (تم استيرادها العام الماضي) وصلنا إلى 48 مليار متر مكعب هذا العام مما مكننا من ملء مخزوناتنا بنسبة 95%”.