إيطاليا: إنقاذ أكثر من 200 مهاجر في عملية بالبحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ تحدثت منظمة إنسانية عن مزيد من جهود الإغاثة في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. وقالت منظمة (ريسكشِپ) غير الحكومية الألمانية، إن طاقم سفينتها الشراعية “نادر” ساعد إنقاذ أكثر من 200 شخص كانوا على متن خمس قوارب هجرة.

وذكرت المنظمة الألمانية، أن “أحد القوارب انقلب خلال عملية إنقاذ من قبل خفر السواحل الإيطالي، لكن تم إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على متنه، والبالغ عددهم 37 شخصًا بمساعدة طاقم سفينتنا”.

وأفادت مصادر من المنظمة غير الحكومية، أنه “مع ذلك، هناك صبي في حالة حرجة ويحتاج إلى العلاج”، مبينةً أنه “نظراً لكوننا السفينة الوحيدة في الأسطول المدني بمنطقة وسط البحر المتوسط ​​ حاليًا، فسوف نستمر بنشاط البحث عن حالات الطوارئ لمد يد المساعدة”.