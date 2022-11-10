تاياني: إفراج إيران عن مواطنتنا نتيجة عمل مكثف للدبلوماسية الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن افراج السلطات الإيرانية عن مواطنته المحتجزة في طهران، أليسيا ببيرنو تمّ “بفضل عمل مكثف للدبلوماسية الإيطالية”.

وقال تاياني، الذي يرافق رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا خلال زيارة رسمية إلى هولندا، للصحفيين اليوم الخميس “أشكر كل من عمل بجد لحل هذه القضية. رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أبلغت عائلتها بإطلاق سراحها وهو خبر سار للجميع”.

وكانت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) قد كشفت عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الايطالي تاياني مساء أمس الاربعاء، “جرى فيه البحث حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية والدولية والإقليمية. كما تقدم عبداللهيان بالتهنئة لتاياني لتعيينه وزيرا لخارجية إيطاليا، معربا عن “أمله في توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين”.