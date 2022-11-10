رئيس إيطاليا: مسؤوليات متزايدة أمام الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا على أن “القيم التي تلهمنا” كاتحاد أوروبي هي “السلام والرفاهية والتعددية”.

وتحدث ماتّاريلا للصحفيين في أعقاب لقاء جمعه برئيس الوزراء مارك روته خلال زيارته الحالية لهولندا، عن “الشعور بالمسؤوليات المتزايدة التي على عاتق التكتل الاوروبي الموحد” والتي تجعله “أكثر اتحادا وبيتًا مشتركًا حقيقيًا”.

ونوه رأس الدولة الإيطالية بأن “الاتحاد الأوروبي ليس مجرد مجتمع من العلاقات الاقتصادية، ولكنه مجتمع من القيم وسيادة القانون وحقوق الإنسان وكل هذا يتطلب وعيًا متزايدًا”.