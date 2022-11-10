وزير الداخلية الإيطالي: ردة الفعل الفرنسية إزاء المهاجرين غير مفهومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي ردة الفعل الفرنسية على طلب استقبال 234 مهاجراً على متن سفينة الإنقاذ غير الحكومية (أوشن فايكنغ) بـ”غير المفهومة تماما”، وذلك في اعقاب تصريحات لنظيره الفرنسي جيرالد دارمانين أعلن فيها تعليق خطة استقبال 3500 مهاجر وطالب لجوء متواجدين حالياً في إيطاليا، كما طالب دولا أوروبية أخرى منضوية في إطار آلية التضامن، على وجه الخصوص ألمانيا، بحذو حذو بلاده.

وقال بيانتيدوزي في تصريح الخميس “بينما استقبلت إيطاليا 90 ألف مهاجرا هذا العام وحده، إنها ردة فعل (فرنسية) غير مفهومة، خاصة في خضم الدعوات المستمرة للتضامن مع هؤلاء الأشخاص”، والتي توضح من جانب آخر “مدى قوة وحزم مواقف الدول الأخرى في مواجهة الهجرة غير النظامية”.

وأضاف وزير الداخلية في تصريح صحفي “ما لا نفهمه هو لماذا يجب على إيطاليا أن تقبل عن طيب خاطر شيئًا لا يرغب الآخرون في قبوله”.

وقال “هبط ما يقرب من 90.000 شخص هذا العام في إيطاليا. تعهدت ثلاثة عشر دولة أوروبية بإعادة توطين حوالي 8 آلاف إجمالاً، أي أقل من العُشر. حتى الآن تم نقل ما مجموعه 117 (ما يعادل نسبة 0.13% من الوافدين)، 38 منهم إلى فرنسا (0.04%)”.

وأشار الوزير الايطالي إلى أنه أمام عمليات إعادة التوطين الاوروبية “غير الملائمة على الإطلاق، يريدون فرض مبدأ أن إيطاليا هي مكان الهبوط الوحيد المحتمل في أوروبا للمهاجرين غير النظاميين، الذي أسفر عن تدفقات متزايدة بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية. إنهم يرفعون راية التضامن الأوروبي، لكن إيطاليا واجهت حتى الآن هذه المشكلة بمفردها ونظام الاستقبال لدينا يواجه صعوبات خطيرة”.