تاياني: رد فعل فرنسا غير متناسب وأزمة الهجرة بحاجة لحل في إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “رد فعل غير متناسب” من جانب الحكومة الفرنسية التي أعلنت على مضض استقبال مهاجرين على متن (أوشن فايكينغ) بعد أن رفضت إنزالهم إيطاليا وهددت بـ”تبعات” لهذا القرار على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال تاياني، الذي يرافق رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا في زيارة رسمية لهولندا، في معرض تعليقه على الازمة الدبلوماسية الراهنة بين روما وباريس “اعتقد أن رد الفعل غير المتناسب جاء من فرنسا”.

وأضاف في حديثه للصحفيين اليوم الخميس “هناك أشخاص يريدون المجيء إلى إيطاليا. نحن على استعداد لاستقبالهم وعلاجهم، ولكن لا يمكن أن يصل الجميع إلى إيطاليا. لم يتم فعل الكثير (أوروبيا) بشأن إعادة التوزيع، لذا نحن بحاجة إلى تصميم لإيجاد حلول. الخلافات لا تجدي نفعا كثيرا، لكن ينبغي إيجاد حل في إفريقيا” لأزمة الهجرة.