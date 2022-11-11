ميلوني: سقف الـ5 آلاف يورو للدفع نقداً يتبع المعايير الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه بموجب مرسوم المساعدات الرابع، هناك “رفع لسقف الدفع نقداً إلى 5 آلاف يورو”. وأوضحت أن “الاختيار الذي تم اتخاذه هو ضبط السقف النقدي تبعاً للمتوسط ​​الأوروبي”.

وأضافت ميلوني في مؤتمر صحفي الجمعة، أن “في الاتحاد الأوروبي هناك نقاش دائر حول سقف استخدام النقد”، مبينةً أن “أوروبا تطرح هذه المشكلة، ولقد اخترنا تطبيق السقف على 5 آلاف يورو لأن هذا هو المتوسط الساري في الدول الأوروبية”.

وخلصت رئيسة الحكومة الى القول، إن هذا الإجراء ينص أيضاً على “مساهمة قدرها 50 يورو لصغار التجار الذين يعمدون إلى شراء أجهزة البيع الإلكترونية”.