سيناتور إيطالي: تصعيد باريس ناشز ومبالغ فيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى سيناتور إيطالي أن التصعيد من جانب باريس ناشز ومبالغ به، وأنه لا يمكن لأحد إعطاء درس لآخر في إطار التعامل مع ملف الهجرة.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، كتب زعيم تيار “القطب الثالث” المعارض، كارلو كاليندا، أن “أسوأ ما يمكن أن تفعله المعارضة اليوم هو الترحيب بحماس بالإيماءة الخاطئة من جانب فرنسا لإضعاف ميلوني”، مبيناً أنه “تصعيد الإليزيه يبدو غير متناغم ومبالغ فيه من كل وجهة نظر”.

وأضاف كاليندا أن “هناك دوافع إيطالية تتجاوز التيارات السياسية، لذلك فمن الضروري، أثناء التنديد بأخطاء (وزير الداخلية ماتيو) بيانتيدوزي في مجال إدارة عمليات إنزال المهاجرين، تجنب الانجراف وراء الفرنسيين الذين لا يمكنهم تعليم أي شخص دروساً حول الهجرة، ناهيك عن محاولة حشد أوروبا بأكملها ضدنا”.