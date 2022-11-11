إيطاليا: إطلاق ملياري متر مكعب من الغاز للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إطلاق ملياري متر مكعب من الغاز لصالح الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضحت ميلوني في مؤتمر صحفي الجمعة، محتويات مرسوم المساعدات الرابع، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، أنه “مع هذا القرار، يتم تمديد المساعدة الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات”، وكذلك “تعزيز نظام حماية أسعار الغاز للمستخدمين المحليين”.

وقالت رئيسة الحكومة إن “في هذا المرسوم، تم إدراج قاعدة الامتيازات الخاصة باستخراج الغاز الوطني، والتي بموجبها نمنح امتيازات جديدة ونفرج عن بعض الامتيازات مقابل حقيقة أن تبيع الشركات ذات الامتياز جزءًا كبيرًا من الغاز المستخرج بسعر مسيطر عليه”.

وذكرت رئيسة الوزراء أن الهدف هو “تحرير نحو ملياري متر مكعب من الغاز، يمكنه أن يغطي كامل احتياجات شركاتنا كثيفة الاستخدام للغاز”. واختتمت بالقول “إننا نحد من اعتماد إيطاليا على الطاقة القادمة من الخارج وتأمين النسيج الإنتاجي”.