جنتيلوني: العلاقات الجيدة بين إيطاليا وفرنسا أساسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، إن “ما يمكنني قوله، كإيطالي، هو أن حقيقة وجود علاقات جيدة بين بلدين عظيمين مثل إيطاليا وفرنسا تُعدّ أمراً أساسياً”.

ورداً على تساؤلات في مؤتمر صحفي ببروكسل، حول الأزمة التي اندلعت بين روما وباريس بسبب سفينة (أوشن فايكنغ)، أجاب جينتيلوني، “آمل أن يتم التغلب على هذه الصعوبات في أقرب وقت ممكن، في إطار الامتثال لمبادئ الاتحاد الأوروبي وقواعده”.

هذا وقد رست السفينة التي تحمل العلم النرويجي، والتابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، صباح اليوم الجمعة، في ميناء تولون العسكري، أقصى جنوب فرنسا.