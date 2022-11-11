ميلوني: قرارنا أمس استجابة فورية لزيادة فواتير الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن في اجتماع مجلس الوزراء أمس، “كان الإجراء الرئيس الذي اتخذناه هو المرسوم الخاص بالطاقة”.

وأضافت ميلوني في مؤتمر صحفي الجمعة بقصر (كيجي)، مقر الحكومة، أنه من خلال “مرسوم الطاقة، خصصنا أول 9.1 مليار يورو بشكل أساسي، لتقديم استجابة فورية للأسر والشركات فيما يتعلق بتكلفة الفواتير، جزئيًا حتى نهاية العام الجاري، مع التمديد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر وإدخال قواعد جديدة لاحقاً”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى كيف أن “المساعدة المقدمة فيما يتعلق بتمديد الإعفاء الضريبي، بين 40 و30٪ للشركات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، تتيح دفع قسط لجزء من الزيادة مقارنة بالعام السابق، يصل إلى 36 قسطًا شهريًا”.

وخلصت ميلوني الى القول، إن “تمديد المنافع الإضافية سيكون نوعا من راتب ثالث عشر إضافي خاص بالفواتير”.