برلماني أوروبي: ميلوني تخطئ لأن ماكرون أحد حلفاء إيطاليا القلائل بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني أوروبي، إن “إيطاليا جعلت خصماً بالخطأ، لأنه إذا كان هناك شخص مهتم بتغيير الأمور في أوروبا والإصرار على اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الهجرة واللجوء، فهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبلاده”.

وقال عضو البرلمان الأوروبي من تيار (Renew Europe)، ساندرو غوتسي، في مقابلة الجمعة مع (هافينغتون بوست)‏ الأمريكية، وهي مدونة وموقع تجميع إخباري على الإنترنت، إن “الرئيس الفرنسي مهتم بملف الهجرة للغاية، لدرجة أنه أصر في الأشهر الأخيرة على صياغة اتفاقية جديدة بشأن الهجرة واللجوء”، كما أنه “يسير قدما مع ألمانيا في تنفيذ آلية توزيع المهاجرين على أساس طوعي”.

وأضاف غوتسي وهو الأمين العام للحزب الديمقراطي الأوروبي، أن ماكرون يقوم “مع الدول الراغبة على وجه التحديد، بما يمنع (رئيس المجر فيكتور) أوربان والبولنديين، حلفاء ميلوني، أوروبا من فعله بصيغة مشتركة”.

وخلص عضو البرلمان الأوروبي الى القول، إن “من المؤكد أن هناك كثيراً مما يجب فعله في أوروبا، لكن في روما اختاروا الخصم الخطأ: أحد حلفائنا القلائل في أوروبا وهو ماكرون”.