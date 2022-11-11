الاتحاد الأوروبي: الخطر الأكبر هو نقص الغاز في شتاء 2023-24

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، إن الخطر الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي، يتمثل بنقص الغاز في شتاء 2023-24.

وفي مؤتمر صحفي عقده ببروكسل، الجمعة، أضاف جينتيلوني، أن “المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية لفصل الخريف، تميل إلى الانخفاض”.

وأكد المفوض جينتيلوني، أن “التهديد الأكبر” يأتي من “التطورات السلبية في أسواق الغاز وخطر نقصه، لا هذا الشتاء، بل خلال الشتاء المقبل”.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أن التهديدات تكمن أيضاً وراء “الاختناقات في البنى التحتية”، إذا “سيكون تجديد المخزونات قبل شتاء 2023-24 أكثر صعوبة”.