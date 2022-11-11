ميلوني: رد فعل فرنسا عدواني وغير مبرر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بشأن “رد الفعل الفرنسي على قضية المهاجرين؟ إنه عندما تستخدم كلمة “انتقام” يصبح الأمر شيئاً لا يجدي، ولقد أدهشني رد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية، إنه غير مفهوم وغير مبرر”.

وفي مؤتمر صحفي أقامته في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الجمعة، أضافت ميلوني حول التوترات مع فرنسا على خلفية قضية سفينة (أوشن فايكينغ) التي تحمل العلم النرويجي، والتابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، “التي رست في فرنسا اليوم، هي الأولى التابعة لمنظمة غير حكومية ترسو على سواحلها، وعلى متنها 234 مهاجراً”.

وذكرت رئيسة الحكومة أن هذه القضية “أثارت رد فعل قاسٍ للغاية ضد إيطاليا، التي استقبلت خلال عام واحد 90 ألف مهاجر، بالنظر إلى أن جميع سفن المنظمات غير الحكومية تأتي الى ايطاليا”.