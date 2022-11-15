ميلوني تستعرض في لقائها مع أردوغان قضية الهجرة وأزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي، التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب مصادر في رئاسة الوزراء، فإن اللقاء استعرض قضية الهجرة وليبيا، حيث تم التشديد على “ضرورة العمل معا لمحاربة الهجرة غير النظامية وتيسير حل الأزمة الليبية”.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى “تطورات الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي والتي تشهد انخراط تركيا وإيطاليا معًا”.

وأشارت المصادر إلى أن رئيسة الوزراء “ميلوني أعربت عن قربها الشخصي وحكومتها مع الشعب التركي بسبب الهجوم الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته مدنيون أبرياء” في مدينة إستانبول مساء الاحد وخلف 6 قتلى، و”اتفق الزعيمان على ضرورة الاستمرار بتصميم في الكفاح المشترك ضد الإرهاب”.

كما أعرب الزعيمان عن “رغبتهما في زيادة تعزيز العلاقات التجارية الثنائية”، كما شددت ميلوني على أهمية التعاون بين إيطاليا وتركيا تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو).