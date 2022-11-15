إيطاليا: 4 اعتقالات بتهمة الإرهاب الداخلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كامبانيا ـ تجري شرطة نابولي، بتفويض من المدعي العام للجمهورية في عاصمة مقاطعة كامبانيا (جنوب)، عملية أمنية في مجال مكافحة الإرهاب، نفذها رجال شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos)، أفراد المديرية المركزية للشرطة الوقائية ودائرة شرطة البريد والاتصالات.

وقالت مصادر أمنية، الثلاثاء، إن “العملية تمخضت عن تنفيذ أوامر بالحبس الاحتياطي في السجن ضد 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابية من النازيين الجدد، مؤيدي النزعتين الفوقية والنكرانية، في محافظات نابولي، كازيرتا وأفيلينو”، التابعة لمقاطعة كامبانيا ـ جنوب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “المرسوم نفسه ينص أيضًا على الالتزام بتسليم شخص آخر في روما للشرطة القضائية، يشتبه بممارسة الدعاية والتحريض على ارتكاب جرائم على أساس التمييز العنصري والعرقي والديني”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “الإجراء الأمني ينطوي أيضاً على حوالي ثلاثين عملية بحث شخصي لمنازل وأجهزة كومبيوتر في جميع أنحاء التراب الوطني”.