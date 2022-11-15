أمين عام ناتو يرحب بالجهود الأوروبية للحد من التجزؤ في صناعة الدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ إن الحلف يرى “بشكل إيجابي” مبادرات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى “الحد من التجزؤ ” في صناعة الدفاع الأوروبية.

وأضاف ستولتنبرغ، على هامش اجتماعات مجلس الدفاع الأوروبي الثلاثاء في بروكسل”نحن نرحب بجهود الاتحاد الأوروبي لمحاولة تنسيق المشتريات. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التكاليف وزيادة الطلبات وأيضًا معالجة التجزؤ في صناعة الدفاع الأوروبية وهي مشكلة واجهتها لسنوات عديدة”.

وقال “على سبيل المثال، يوجد في الولايات المتحدة العديد من الدبابات، ولكن من نوع واحد فقط”، بينما “في أوروبا لدينا عدد أقل بكثير من الدبابات وتسعة أنواع مختلفة “.

وأشار إلى أن هذا التشرذم في الشركات المصنعة “يزيد من تكاليف الصيانة أو الإنتاج. وبالتالي، فإن مبادرات الاتحاد الأوروبي لمعالجة تجزؤ صناعة الدفاع الأوروبية هي أمر نرحب به في الناتو”.