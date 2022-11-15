وزير الدفاع الإيطالي: لا حديث في بروكسل عن إحياء عملية صوفيا بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو إن مجلس الدفاع الأوروبي اليوم في بروكسل “لم يشر لأي ذكر لمهمة صوفيا” الأوروبية التي ترغب الحكومة الجديدة في روما إحيائها لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر مياه المتوسط.

وقال الوزير للصحفيين “إيطاليا تعتقد أن البحر الأبيض المتوسط ​​مكان يجب مراقبته بشكل أفضل، نظرًا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية من جميع وجهات النظر. بوصفنا نحن الدولة التي تعيش في داخل المتوسط أكثر من أي دولة (أوروبية) أخرى​​، فإن أي مهمة تتعلق بأمن البحر الأبيض المتوسط ​​أمر حيوي ومهم بالنسبة لنا”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعلنت في وقت سابق اعتزام حكومتها “استعادة الاقتراح الأصلي لبعثة صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تصورت في المرحلة الثالثة، ولم تنفذ قط، على وجه التحديد منع مغادرة القوارب من شمال إفريقيا”. وقالت “نعتزم اقتراح هذا في الاروقة الأوروبية وتنفيذه بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا، مصحوبًا بإنشاء نقاط ساخنة على الأراضي الأفريقية، تديرها المنظمات الأممية، حيث يمكن فحص طلبات اللجوء وتمييز من له الحق في ذلك”.

وكان الاتحاد الاوروبي قد أطلق عملية صوفيا عام 2015 للتعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر المتوسط، وعهد إليها بمهمة محاربة شبكات التهريب وتعقب قوارب المهربين، قبل أن يضيف مهام أخرى مثل تدريب عناصر خفر السواحل الليبي ومراقبة قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح لليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تمديد مهمة عملية “إيريني”، التي حلت محل عملية “صوفيا” في مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، حتى شهر آذار/مارس 2023.