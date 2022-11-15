إيطاليا تعلن المشاركة في البعثة الأوروبية لتدريب الجيش الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الدفاع غويدو كروزيتّو المشاركة في المهمة الأوروبية لتدريب 15 ألف جندي أوكراني والتي أعلن المجلس الأوروبي إطلاقها رسميا في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال كروزيتّو للصحفيين، في مجلس الدفاع الاوروبي “تحدثنا عن التدريب”، حيث “ستشارك إيطاليا في مهمة التدريب الأوروبية” للجيش الأوكراني”، لأن “إيطاليا تمضي منذ أشهر في طلب ثنائي مع كييف لتدريبات محددة والتي سيتم إجراؤها في إيطاليا”.

وكان المجلس الأوروبي قد أعلن إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا (EUMAM Ukraine) لمواصلة “دعم أوكرانيا ضد الحرب العدوانية الروسية المستمرة”.

ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل، تهدف البعثة، التي تم الإعلان عنها رسميًا في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى “تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية للسماح لها بالدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وكذلك حماية السكان المدنيين. تتمتع البعثة بتفويض غير تنفيذي لتوفير تدريب فردي وجماعي ومتخصص لما يصل إلى 15 ألف فرد من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع متعددة في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.