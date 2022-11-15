السفير الفرنسي: لا لقاء ثنائي بين ماكرون وميلوني على هامش قمة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار السفير الفرنسي لدى إيطاليا، كريستيان ماسيه إلى أنه لم يتم التخطيط للقاء ثنائي للرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على هامش قمة العشرين الحالية في بالي.

وقال ماسيه في كلمة ألقاها الثلاثاء في جامعة الأجانب بمدينة بيروجا الإيطالية “كانت هناك لحظة توتر (بين إيطاليا وفرنسا) لأن القضية ملحة ومعقدة”، إلا أن الرئيسين (ماكرون وماتّاريلا) تحدثا عبر الهاتف و”كررا أهمية التعاون بشأن جميع القضايا الحاسمة المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي. وبشأن الهجرة على وجه التحديد، فالاستراتيجية واضحة وبسيطة: الحل الوحيد يكمن في التعاون والتعاون يعني التضامن والمسؤولية واحترام القانون “.

هذا، وكان وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو قد صرح على هامش مجلس الدفاع الأوروبي في بروكسل بأن الأزمة مع فرنسا “قد انتهت تقريبا”. وقال “لن تكون هناك أي صعوبة أمام الحكومة الإيطالية. لقد ناقشنا قضية، ولكن كما في العائلات وأحيانًا بين البلدان، تحدث مجادلات”.