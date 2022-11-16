رئيسة وزراء إيطاليا: دور ريادي بقمة مجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بالي ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن بلادها “كانت بطلة الموقف في قمة مجموعة العشرين”، كما “كان هناك كثيراً من الفضول والاهتمام من حولنا”، يرتبط أيضاً “بحقيقة أننا كنا الدولة الوحيدة التي تمثلها رئيسة حكومة”.

وأضافت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي بعد اختتام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإندونيسية بالي، الأربعاء: “لقد كنا 4 نساء من أصل 41 شخصاً جالسين على طاولة الحوار”، وذلك “في دولة كثيراً ما تثار فيها شكاوى بشأن ندرة تقلد المرأة للمناصب القيادية”.

وذكرت ميلوني، أن “حقيقة أن نجد أنفسنا في الطليعة، تعد أمراً ممتعاً، لكنني لا أعتقد أن هناك هذا العنصر الوحيد لإثارة الفضول والاهتمام”. وأردفت: “أعترف بأنني لم أتمكن من إجراء جميع اللقاءات الثنائية التي طُلبت مني”، مبينةً أن “وراء مركزية إيطاليا يكمن وجود حكومة صلبة، مستقرة وذات تطلعات بعيدة الأمد”، مما “يعطي أهمية كبرى لإقامة الارتباطات بالنسبة لإيطاليا”.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن “قمة مجموعة العشرين في بالي هذه، يبدو لي أنها تمثل تقاربًا بين الغرب وبقية العالم”، وأن “نجاح القمة يتمثل بالمفاوضات بشأن القمح، وهي نقطة أكدتها بنفسي وحظيت لأجلها بدعم جميع القادة، بمن فيهم الروس”.

وخلصت ميلوني الى القول، إن “أزمة الطاقة تأتي من بعيد ولم تكن نتيجة الحرب في أوكرانيا”، بل “كانت نتيجة اختيارات خاطئة تمت في الماضي، منذ بداية الألفية”.