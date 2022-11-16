ميلوني: إيطاليا عملت على تعزيز دور مجموعة العشرين بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بالي- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إن من بين أهداف مجموعة العشرين التي عملت عليها إيطاليا “تعزيز دور المجموعة في منطقة المتوسط”، ملفتة إلى أن لقائها الثنائي على هامش القمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يصب في هذا الهدف.

ووصفت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي في بالي بعد ختام القمة، إيطاليا وتركيا بـ”اللاعبين التاريخيين الرئيسيين في منطقة المتوسط”، وقالت “من المهم أن نتحدث عن أزمة الطاقة والهجرة”.

وعن الازمة الدبلوماسية التي نشبت مؤخرا مع فرنسا بشأن استقبال مهاجري سفينة الإنقاذ (أوشن فايكنغ) وعدم جدولة لقاء ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة بالي، قالت ميلوني “لقد التقيت الرئيس ماكرون عدة مرات هذه الأيام ولا يوجد سبب للذهاب إلى بالي للحديث عن أمور أوروبية “.

وأردفت “لم تنظم هنا لقاءات ثنائية بين قادة دول الاتحاد الأوروبي لأنها تحدث في محافل أخرى. لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وقلنا (بشأن قضية المهاجرين) أن هناك حاجة للامساك بزمام الامور” على المستوى الاوروبي.