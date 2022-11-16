وزير داخلية إيطاليا: قراراتنا حول الهجرة تستند إلى حماية كرامة الفرد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن “القرارات المتخذة بشأن الهجرة تقوم على أساس أولوية مطلقة”، ألا وهي “حماية كرامة الفرد والإنسان بشكل عام”.

وقال الوزير بيانتيدوزي، في إحاطة برلمانية أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، بشأن إدارة تدفقات الهجرة والتدخلات الأخيرة لسفن المنظمات غير الحكومية بمنطقة وسط البحر المتوسط، إن “إدارة تدفقات الهجرة، كما أكدت رئيسة (الوزراء جورجا) ميلوني، تعد إحدى التحديات التاريخية التي لا يمكن أن تواجهها الدول منفردة، والتي حان الوقت للاتحاد الأوروبي لوضع سياسة كبيرة للهجرة”.

وشدد صاحب وزارة الداخلية، على أن “عمل الحكومة مستوحى دائماً من مبدئي الإنسانية والحزم. ليست لدينا أي نية للتراجع في مجال الوفاء بواجبات الاستقبال والتضامن تجاه الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهادات”، وفي الوقت نفسه “نؤكد بشدة على المبدأ القائل بأن المرء لا يمكنه الدخول إيطاليا بشكل غير قانوني، وأن تحديد هذا الامر لن يتم من قبل المتاجرين بالبشر”.