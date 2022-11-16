وزير الخارجية الإيطالي يأمل في “حل أوروبي” لتدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “الأمل في حل أوروبي” بشأن قضية تدفقات الهجرة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس “صرخة الدول (الأوروبية) على الحدود الجنوبية لقيت آذانا صاغية” من بروكسل.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أنه “لا يمكن ترك بلدان جنوب أوروبا بمفردها”، وقال “أجد نفسي تمامًا في كلمات الرئيس ماتّاريلا والبابا فرنسيس”.

وأعاد تاياني التأكيد على أنه “لا يمكن ترك إيطاليا وحدها” لاستقبال المهاجرين العابرين لمياه البحر الأبيض المتوسط، فـ”هناك حاجة إلى المزيد من جانب أوروبا. يبدو لي أن هذه الصرخة التي انطلقت من الدول على الحدود الجنوبية وجدت تجاوبا”، في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير، متحدثا عن “أجواء مريحة سادته ورغبة في التوصل لحلول إيجابية “.

وبشأن الازمة الدبلوماسية بين روما وباريس بعد رفض السلطات الايطالية إنزال مهاجري سفينة الإنقاذ (أوشن فايكنغ)، قال تاياني “إنها ليست مشكلة مع فرنسا أو ألمانيا، ولكنها قضية عامة. نحن لسنا في جدل ضد أي دولة أوروبية لكننا ندعو إلى تحرك قوي في أقرب وقت”.