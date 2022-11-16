وزير الخارجية اليوناني يدعو لجهود لتحسين الوضع في ليبيا ويعلن زيارة بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أنه ليس من السهل التوصل إلى حل لقضية تدفقات المهاجرين “إذا لم تكن هناك جهود لتحسين الوضع في ليبيا”.

وقال رئيس الدبلوماسية اليونانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في روما مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني “يتعين على أوروبا أن تدفع بقوة من أجل حل، وتعاوننا مع إيطاليا في هذه القضية وثيق للغاية”.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني عن زيارة إلى بنغازي غدا للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. وقال دندياس “سأحمل رسالة حول الحاجة إلى عملية الانتخابات في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية”، واصفا مذكرة التفاهم التركية-الليبية، حول تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوحدة الوطنية أوائل الشهر المنصرم بأنها “عمل يزعزع الاستقرار”.