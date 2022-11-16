وزير الخارجية اليوناني: نرفض التهديدات التركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس “نحن ندرك أن تركيا في فترة ما قبل الانتخابات، لكن هذا ليس عذرا للتهديدات ضد اليونان”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في روما مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني “نحن نرفضها، إلا أننا نعتقد أنها تبرز صحة الموقف اليوناني، لأن تركيا هي التي تهدد دولة مجاورة، متجاهلة القانون الدولي وقانون البحار”.

ورأى وزير الخارجية اليوناني أن “هناك حاجة إلى إدانة قوية، ونأسف من أن تركيا لم تتعلم شيئًا مما يحدث في أوكرانيا”.

وشدد تاياني من جهته على أنه “لا يمكن التشكيك في سيادة الجزر اليونانية في بحر إيجه”، مشيرا إلى أن الخلافات “يجب أن تحل بالحوار وليس بالتهديدات”. وشكر وزير الخارجية اليوناني نظيره الايطالي على كلماته، مستشهدا، كنتيجة للحوار، بمعاهدة ترسيم حدود الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان.