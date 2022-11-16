ميلوني تلتقي الرئيس الصيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني عقدت اجتماعا ثنائيا على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ.

ووفق المذكرة الصادرة في روما الأربعاء، فإن ميلوني أعربت، خلال “اللقاء الودي”، عن “اهتمام الحكومة الإيطالية بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة وأيضا من منظور زيادة الصادرات الإيطالية إلى الصين”، كما توافق الزعيمان على “العلاقة القديمة بين إيطاليا والصين وحضاراتهما الألفية”، وأكدا على “نجاح” عام الثقافة الإيطالي-الصيني2022 ، حيث استذكر الرئيس شي جين بينغ الرسائل المتبادلة مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتّاريلا بهذه المناسبة.

كما تطرقت المحادثات إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وإعادة إطلاقها، وشددت ميلوني على “أهمية استئناف جميع قنوات الحوار، بما في ذلك تلك الخاصة بحقوق الإنسان”.

وتم الاعتراف خلال اللقاء “بالحاجة إلى التعاون من أجل الإدارة الفعالة للتحديات العالمية والإقليمية الأخطر والأكثر إلحاحًا”. وأبدى الجانبان “اهتماما خاصا بالحرب في أوكرانيا وتداعياتها”، واتفقا على أهمية “دعم كل مبادرة دبلوماسية لوضع حد للصراع وتجنب التصعيد”.

وفي نهاية الاجتماع توجه الرئيس الصيني بدعوة رئيسة الوزراء لزيارة بكين، والتي قبلتها ميلوني.