خمس نجوم الإيطالية تدعو الحكومة لعرض استراتيجيتها بشأن الحرب بأوكرانيا أمام البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة أنها قدمت اقتراحا حمل توقيع رئيسها جوزيبي كونتي يطالب فيه “مرة أخرى بأن تأتي الحكومة إلى البرلمان لتشرح وتناقش مع جميع القوى السياسية الاستراتيجية التي يتعين اتباعها في النزاع الروسي-الأوكراني” وذلك بغية “تعزيز المبادرات التي ترى بلادنا مترجما ورائدا لمرحلة مفاوضات جديدة لوقف التصعيد العسكري”.

وأشارت الحركة في مذكرة الأربعاء إلى أن رؤساء المجموعات البرلمانية وافقوا على المقترح وتمت جدولة النقاش البرلماني ليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأشار كونتي، رئيس الوزراء الأسبق، إلى “إنه لأمر جيد أن يكون هناك موعد نهائي للنقاش وأن البرلمان، مكان المناقشة والحوار بامتياز، مدعو لإبداء رأيه بشأن قضية صعبة بالنظر إلى المرحلة التي نعيش فيها الآن”. وقال “ستكون فرصة لجميع القوى السياسية لإظهار جهدها الحقيقي لصالح وضع مسار حقيقي للتفاوض والسلام” بين موسكو وكييف.