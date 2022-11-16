وزير الدفاع الإيطالي يشارك باجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الدفاع، غويدو كروزيتّو شارك في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية للدفاع عن أوكرانيا، الذي انعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء عبر دائرة الفيديو، حيث “تم التطرق إلى التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية والالتزام المشترك بالتوصل بشكل سريع لحل من أجل السلام”.

وأفادت وزارة الدفاع الإيطالية بأن كروزيتّو أجرى على هامش الاجتماع الافتراضي محادثة قصيرة مع نظيره البولندي ماريوس بلاشتشاك، حيث جدد له “اهتمامه المستمر بتطور الوضع، معربًا أيضًا عن مشاعر التقارب والتضامن جراء الموت المأساوي لمواطنيه الاثنين” في أعقاب سقوط صاروخين في بلدة قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ونوهت المذكرة بأن مجموعة الاتصال الدولية للدفاع عن أوكرانيا هي محفل لاجتماعات دورية بين وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدفاع في الدول التي تلتزم بمبادرات دعم القوات المسلحة الأوكرانية.