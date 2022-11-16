وزيرا الخارجية والدفاع بإيطاليا يزورا صربيا وكوسوفو لخفض التوتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني عن زيارة، رفقة وزير الدفاع، غويدو كروزيتّو، تقوده الأسبوع القادم إلى صربيا وكوسوفو لنزع فتيل التوتر بين بريشتينا وبلغراد.

وقال تاياني، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء “منطقة البلقان مهمة للغاية بالنسبة لإيطاليا، سأذهب الأسبوع المقبل مع وزير الدفاع إلى صربيا وكوسوفو لتعزيز الاستقرار في البلقان”.

ومن المتوقع أن يتفافم الوضع مجددا بين صربيا وإقليم كوسوفو، حيث من المرجح أن ينفذ الأخير قرارا، أجله في وقت سابق في أعقاب وساطة أوروبية، يقضي بحظر وثائق الهوية ولوحات ترخيص المركبات الصادرة عن السلطات في بلغراد الممنوحة للأقلية الصربية.