روما تتحدث عن “تقارب” مع برلين بشأن التحكم في تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الخميس بحدوث “تقارب في الرؤى” مع ألمانيا بشأن “مبادرات مشتركة من أجل التحكم في تدفقات الهجرة “، وذلك في اعقاب لقاء ثنائي بين وزيري داخلية البلدين ماتيو بيانتيدوزي ونانسي فيزر على هامش اجتماع وزراء داخلية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وحسب مصادر متابعة للاجتماع، أكد الوزير بيانتيدوزي على أن “إيطاليا تريد الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن قضية المهاجرين دون المضي قدما بمفردها”، وبدورها جددت نظيرته الألمانية “الحفاظ على ثقتها بآلية التضامن” الأوروبية.

وحسب صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، فإن ألمانيا وافقت بالفعل على استقبال 3000 من اللاجئين الذين وصلوا عبر البحر إلى إيطاليا.

ومن بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال المؤتمر الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيسبادن الألمانية: تداعيات الصراع الروسي الأوكراني ، ومكافحة التهديدات الهجينة وحملات التضليل.