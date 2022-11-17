غداة تنفيذ 7 إعدامات، الاتحاد الاوروبي يستدعي السفير الكويتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانّينو استدعى سفير دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي، نواف العنزي يوم الخميس، “للتعبير عن أسف الاتحاد الأوروبي على إعدام سبعة أفراد في الكويت في اليوم السابق. كما تزامنت عمليات الإعدام هذه مع زيارة نائب رئيس المفوضية ماغاريتس شيناس إلى البلاد”.

ونفذت دولة الكويت، لأول مرة منذ عام 2017، سبعة عملية اعدام بحق أشخاص مدانين بالقتل وجرائم أخرى.

وأكد الأمين العام سانّينو على “معارضة الاتحاد الأوروبي المبدئية لعقوبة الإعدام في جميع الظروف”، وشدد على أن “قضايا حقوق الإنسان هي في صميم العلاقات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي، وسيواصل الاتحاد إثارة مخاوفه بشأن حالة حقوق الإنسان مع محاوريه الكويتيين على جميع المستويات وفي جميع المناسبات، بما في ذلك خلال الحوارات حول حقوق الإنسان المنتظمة بين الطرفين الحوار والتي ستنعقد الأسبوع المقبل”.