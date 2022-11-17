طبيب إيطالي: اصطحاب ميلوني ابنتها إلى بالي شهادة لحقوق الطفولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب اخصائي إيطالي بطب الأطفال، عن الاقتناع بأن اصطحاب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ابنتها مع إلى بالي خلال مشاركتها بقمة مجموعة العشرين الأخيرة، تُعدّ “شهادة لحقوق الطفولة”.

هذا وقد وصفت ميلوني، بعض الانتقادات التي أثيرت ضدها لقرارها اصطحاب ابنتها جينيفرا، البالغة من العمر 6 سنوات، معها إلى بالي، بأنه “جدل لا يصدق”، وطالبت “بالحق بممارسة الأمومة” كما تراه مناسباً، وأن “لا تحرم طفلتها من أمها”.

وبهذا الصدد، قدم أخصائي طب الأطفال ايتالو فرانيتاني، وجهة نظر مرجعية، بالقول إن “حقيقة أن الأمر انتهى به المطاف في قلب قضية أثارت أيضًا تصريحات من بقية الأحزاب، تنم عن التقدير لميلوني على الصعيد السياسي”.

وأبدى الطبيب في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الخميس، توافقه “مع اختيار رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، وأعتقد أنها مع المثال المذكور، يمكن أن تكون شهادة ممتازة لليوم الدولي لحقوق الأطفال والمراهقين”، الذي يحتفل به في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وأوضح فرانيتاني أن “في الاتفاقية التي أقرتها جمعية الأمم المتحدة عام 1989، تم إبراز هذا الجانب المتمثل بحق القاصرين في أن يكونوا مع والديهم”. مبيناً أن “الأطفال دون سن العاشرة، لا يمتلكون معرفة دقيقة وتقييمًا للوقت، وعلى العكس من ذلك، يحتاجون إلى حضور مستمر لكلا الوالدين، وبشكل خاص، الأم”.

وأشار الطبيب، أن “الطفل إذا رأى والدته تختفي بشكل متكرر لبضعة أيام، فقد يعاني أيضًا على المدى الطويل من قلق الانفصال”، لذلك “أرى أن من الصواب أن يكون الطفل، عندما يكون ذلك ممكنًا، أقرب ما يمكن من والدته”، في هذه الحالة، لا سيما إذا استمر الغياب لعدة أيام، كما هي الحال بالنسبة لقمة مجموعة العشرين في بالي”.

وخلص طبيب الأطفال الى القول إن “اختيار رئيس الوزراء يجب أن يمتد ليشمل جميع الآباء، على وجه التحديد لضمان أكبر وقت ممكن للبقاء بالقرب من أطفالهم”.