مستثمر إيطالي: لقاء ميلوني الرئيس الصيني إشارة قوية للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مستثمر إيطالي في اللقاء الذي جمع رئيسة وزراء بلاده جورجا ميلوني والرئيس الصيني شي جين بينغ، “إشارة قوية للغاية ويمثل انقلاباً في النظرة”.

وقال رئيس مؤسسة إيطاليا ـ الصين، ماريو بوزيللي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الخميس، في أعقاب المحادثات التي جرت في بالي بين الزعيمين، والتي أعادت ربط الحوار بين روما وبكين: “لقد فوجئت واستأت من تصريح قديم لرئيسة الوزراء، قالت فيه إن عدونا الحقيقي هو الصين، وقد جمعتها مع روسيا في عداد الأشرار الذين يجب الحذر منهم”، لكن “اجتماع أمس يمثل انقلاباً في هذا الموقف”.

ووفقًا لبوزيللي، فقد “برز جانبان مهمان عن اللقاء، أولهما: تعزيز العلاقات التجارية من جانب إيطاليا، لأن علينا تعويض موازنة سلبية في الميزان التجاري”، وثانيهما: “الدعوة التي قبلتها ميلوني لزيارة الصين”، والتي “تمثل تمهيداً لسلسلة من التحسينات في المواقف وخلق إمكانيات التعاون”.

وفيما يتعلق بفصل الاستثمار، ذكر رئيس مؤسسة إيطاليا والصين، أن “في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020، وقع الاتحاد الأوروبي والصين اتفاقية، كانت معاهدة سياسية لم يصادق عليها البرلمان الأوروبي”.

وأشار المستثمر إلى أن “انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن، أدى إلى تشتيت الانتباه قليلاً، وعند تسلم بايدن زمام السلطة كاملة، علّق الصفقة. لقد كان شيئاً سلبياً لا يمكننا أن نكون ممتنين لأمريكا لأجله، لعدم سماحها لأوروبا بمتابعة مصالحها الخاصة”.

وذكر بوزيللي أنه “يمكن لإيطاليا الآن أن تمد يد المساعدة بهذا المجال، لكنها لا تستطيع فعل ذلك بمفردها”، مبيناً أنه “كان هناك داعم كبير للصين، (أنجيلا) ميركل، وأود أن تكون ميلوني مؤثرة مثلها وربما ستكون كذلك إن نمت مكانتها”، لكن “لا أعتقد أن بإمكان إيطاليا القيام بذلك لوحدها”. واختتم بالقول: “نحن بحاجة لبدء عملية توفيق بين النوايا الإيجابية الأخرى بهذا الصدد”.