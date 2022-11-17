برلماني ايطالي عن ابنة ميلوني في بالي: كان عليها التنويه بجعل ذلك ممكناً للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي، بشأن اصطحاب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ابنتها معها إلى اندونيسيا خلال مشاركتها بقمة مجموعة العشرين في بالي، إنه كان ينبغي عليها التنويه بجعل ذلك ممكناً للجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتويانّي، في تصريحات إذاعية الخميس، “أنا أتفق تمامًا مع رئيسة الوزراء ميلوني بشأن قضية اصطحاب ابنتها معها إلى بالي. لكن، كان من المحبذ علية أية حال، لو أضافت سطراً آخر إلى منطقها: لأجل هذا سأناضل لكي تتاح هذه الإمكانية لجميع الأمهات والآباء في بلدنا”.

وأكد فراتوياني أنه “لا أجد فاضحًا على الإطلاق أنها (ميلوني) اصطحبت ابنتها معها”، لكن “ما أقصده هو العمل حتى لا تكون هذه الإمكانية مضمونة إلا لنخبة من الأشخاص”.