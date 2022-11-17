تاياني: لا سلام بدون عدالة والهجمات على كييف إشارة سلبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، “الرغبة بالسلام، لكن بدون العدالة لن يكون هناك سلام، بل سيكون الأمر استسلاماً”.

وقال الوزير تاياني في تصريحات صحافية على هامش الحدث الختامي لأيام التنشئة الإيطالية في العالم، بقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، إن “السلام بيد الاتحاد الروسي، الدولة المعتدية على أوكرانيا والمسؤولة عن اندلاع حرب على الحدود مع أوروبا ضد دولة مرشحة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح وزير الخارجية أن “العمل جارٍ من أجل السلام، لكن لا سلام بدون عدالة، وهو ما يعني الاستقلال والحرية لأوكرانيا، لأنه في غياب العدالة سيكون هناك انتصار للحكم التوتاليتاري على الديمقراطية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “كلنا نتمنى السلام”، لكن “هجمات اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف ليست بادرة طيبة بالطبع”.