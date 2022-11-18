وزير إيطالي: تجنب نزاع غير مجدٍ بين الدول حول الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد وزير إيطالي أن بلاده تعتزم “بدء مسار جديد في مجال سياسات الهجرة، يتجنب نزاعات عديمة الجدوى بين الدول”، الأمر الذي يعيد المشكلة إلى “الجهة المختصة”، أي الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الشؤون الأوروبية رافاييلي فيتّو، على هامش اجتماع مجلس الشؤون العامة في بروكسل، الجمعة، إن قضية الهجرة “ليست على جدول الأعمال، لكن ستكون هناك بالتأكيد فرص للنقاش مع الزملاء حول هذا الموضوع”.

وحول احتمال إبرام اتفاق ثنائي مع النظيرة الفرنسية لورانس بون؟ أجاب فيتّو: “سنلتقي خلال الاجتماع، ومن ثم، سنقيم إمكانية مناقشة المزايا لا معها وحسب، بل مع بقية الزملاء أيضاً”، حيث “ستتاح لنا فرصة لبدء مسار بهدفين: تجنب النزاعات بين الدول، والتي لا تصب بمصلحة أحد، وإعادة إمكانية معالجة هذه القضية إلى المحفل المختص على المستوى الأوروبي”.

أما بالنسبة لمجلس الشؤون الداخلية الاستثنائي المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، فقد رأى الوزير أن “حقيقة وجود طاولة على المستوى الأوروبي إيجابية للغاية”. واختتم بالقول: “لقد طالبنا بالأمر وسيكون هذا هو المحفل والمكان المناسب له”، والذي “سيصيغ حلاً موحداً على أساس بعض الأولويات المعروفة” لدى الجميع.