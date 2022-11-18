البابا: أتمنى التوفيق للحكومة والمعارضة وألا ينسوا المهمشين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن “هناك حكومة شرعية في ايطاليا، انتخبها الشعب، وهي في بداية مسيرتها، وأتمنى كلَّ الخير لمن يقودها ولمعاونيه، وكذلك للمعارضة، لكي تتعاون معهم”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية، نقلتها إذاعة الفاتيكان، الجمعة، ذكّر البابا بأن “الحكومة للجميع، وواجبها وهدفها هو الخير العام”، مبيناً أن “الأفق الوحيد الذي يجب أن تهدف إليه هو ضمان مستقبل أفضل لإيطاليا”. وأردف: “لقد احتفلنا يوم الأحد الماضي باليوم العالمي للفقراء، ومثلما أطلب من جميع الحكام في كل بلد، أسألكم من فضلكم ألا تنسوا الأخيرين”.

ورداً على سؤال حول ما سيقوله لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي سيلتقيها قريبًا، أجاب الأب الأقدس: “لا أريد التدخل في قضايا سياسية إيطالية محددة”، لكن “ينبغي ألا نغفل أبدًا عن حقيقة أن هناك ملايين من الناس والأطفال يموتون من الجوع”، والتي “لا يمكن للمرء أن يظل غير مبال إزاءها”.

وشدد بيرغوليو على “وجوب أن تكون هذه أولوية بالنسبة للجميع”، فـ”من لديه ما يكفي من الحظ للحصول على القوت اليومي يجب ألا يضيعه، وهذا ينطبق على الماء أيضاً”، كما “ينبغي تلقين ذلك للأطفال أيضاً”. واختتم بالقول إن “المجتمع الدولي مدعو للعمل من أجل القضاء على الجوع في العالم حقًا، وهو أمر فضيحة، عاراً، بل يا له من جريمة أيضاً”.