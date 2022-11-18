وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت إدارة واشنطن أن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن سيزور قطر في الفترة من 21 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لإطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الامريكية الجمعة، فإن الزيارة ستكون فرصة للتعرف على “مساهمة قطر المهمة في الدبلوماسية الرياضية الدولية حيث تستضيف كأس العالم”.

وسيلتقي وزير الخارجية الامريكي كبار المسؤولين القطريين، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، حيث “سيجدد تقدير الولايات المتحدة للشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر وسيناقش مجموعة من الأولويات، بما في ذلك الصحة العالمية، والمساعدات الإنسانية، والتنمية الدولية، والعمل وحقوق الإنسان، والتعاون الأمني، وتغير المناخ، والتجارة والاستثمار”.

كما أفادت المذكرة بأن بلينكن “سيشجع المنتخب الوطني الأمريكي للرجال في مباراته الأولى في كأس العالم، حيث تواجه الولايات المتحدة ويلز”.