قيادي بحزب برلسكوني يطالب ميلوني بتوضيح موقفها حول دي مايو مبعوثا أوروبيا للخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب قيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) الذي يقوده سيلفيو برلسكوني، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بتوضيح موقفها إزاء ترشيح وزير الخارجية السابق، لويجي دي مايو مبعوثا للاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج.

وقال السيناتور ماوريتسيو غاسباري “في الخبر المنسوب إلى مصادر بالاتحاد الأوروبي بشأن التكليف المحتمل لـ دي مايو كمبعوث خاص، أود التنويه بأن الترشيحات تأتي من الحكومات الوطنية. آمل أن توضح حكومة ميلوني أنه بالتأكيد لا يمكن طرح اسم دي مايو كمرشح من جانب إيطاليا، لأنه لا يمتلك المقومات وقبل كل شيء الخبرة لمثل هذه المهمة الدقيقة”.

وأضاف القيادي في الحزب المنتمي لائتلاف يمين الوسط الحاكم “إذا جاء الترشيح من الحكومة السابقة، فهذا يعني أنه كان ترشحا ذاتيا نظرًا للدور الذي شغله دي مايو نفسه”.

يشار إلى أن دي مايو لم يتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان الجديد بعد انشقاقه من حركة خمس النجوم.